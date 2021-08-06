«Не менее 50 км/час»: лихач гонял в Петрозаводске по пешеходной зоне, где гуляли дети (ВИДЕО)

Водитель «Жигулей» лихо проехал по пешеходной дорожке на Ключевой.

Видео лихача, разъезжающего по пешеходной дорожке, выложил один жителей карельской столицы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент нарушения был частично запечатлен на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

«По Нойбранденбургской аллее, где пешеходная зона, ехал со стороны почты по направлению к ФОКу бордово-красный таз с номером 490ох10rus, со скоростью не менее 50 км/час, на прямом участке … За рулём был молодой человек лет 20-24, одетый в спортивный костюм, рядом на пассажирском был такой же, » — рассказал автор поста, уточнив, что гулял с ребенком по той самой пешеходной зоне, где пронесся водитель «Жигулей».

«Как только увидел, сразу же прижался с ребёнком к краю тротуара, после позвонил полицию, там сказали, что попробуют найти. Момент, на котором запечатлён выезд на ул. Ключевую на скрине и видео. Поехал этот тип в сторону Тетриса. Остерегайтесь, » — предупредил мужчина.

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