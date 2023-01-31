«Не надо быть как собака на сене»: глава Карелии призвал жителей избавляться от неиспользуемых участков

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к владельцам заброшенных земельных участков с просьбой добровольно от них избавиться, чтобы власти могли их передать тем, кто в этом действительно нуждается.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании с правительством.

«Я хотел бы призвать всех наших земляков. Может, по наследству кому-то участок достался, и он в принципе не нужен. Или изменились какие-то жизненные обстоятельства. Избавьтесь от этого участка. Пусть он работает на экономику, на интересы людей. Не надо, как собака на сене – 15 лет есть участок, и ничего на нем строится. Будем экономическими и административными какими-то методами воздействовать, делать все, чтобы этот участок попал в руки тому человеку, кто реально хочет, может построить на нем дом и там жить. Особенно, если это касается многодетной семьи», - сказал глава Карелии.