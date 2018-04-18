Жители Пудожского района рассказали о закрытии почтового отделения в поселке Красноборский. По просьбе "Столицы на Онего" в УФПС Карелии прокомментировали сложившуюся ситуацию.

В паблике газеты "Пудожский вестник" появилось сообщение о закрытии почты в поселке Красноборский. По словам местных жителей, людям ничего не объяснили. Они беспокоятся за свои пенсии и опасаются, что теперь им придется ездить в Пудож, чтобы получить те услуги, которые они раньше получали в своем поселке.

"В поселке Красноборский всегда была почта. А 11 апреля в этом году отделение закрыли. Как газету и журнал купить, письмо отправить, как? Не объяснили ничего. Сказали, что пенсию будут привозить на машине. Когда, как? Сообщать будут? Караулить ее теперь надо будет? А платежи? Куда платить по квитанциям? Надо ехать в Пудож – за 900 рублей. 450 туда и 450 обратно. Люди возмущаются, подписи собирали, чтобы не закрывали почту. Но ее все равно закрыли", - написала Любовь Слобочкова по просьбе жителей Красноборского.

"Столица на Онего" попросила управление Федеральной почтовой службы по Карелии прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ниже приводится ответ, который мы получили:

"УФПС Республики Карелия сообщает, что в настоящее время обслуживание клиентов почтового отделения Красноборский 186161 временно производится силами мобильной группы по графику: понедельник, среда, пятница с 12:00 до 16:00.

Кроме того, жители поселка могут получить полный спектр услуг в ближайшем отделении почтовой связи в деревне Каршево, расположенном по адресу: ул. Школьная, 48, д. Каршево, Пудожский район, Республика Карелия. Режим работы ОПС Каршево 186162: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 15:50, перерыв с 13:00 до 13:30, вторник, четверг, суббота, воскресенье – выходные дни.

Руководство филиала предпринимает все меры для укомплектования штата в отделении почтовой связи Красноборский. В настоящее время во взаимодействии с местной администрацией и центрами занятости населения ведется работа по набору персонала".