890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Россию хотят отключить от GPS
19.03.2022 22:20
Немецкая компания Bosch решила приостановить деятельность в России
Сегодня 00:10

«Не осилить всего»: карельский омбудсмен Лариса Бойченко рассказала депутатам, чем занималась в прошлом году

Новости. Общество
14:40, 20 Марта 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко выступила 15 марта на заседании комитета по законности и правопорядку республиканского парламента с докладом о своей деятельности в 2021 году.

«Деятельность уполномоченного по правам человека настолько широкая, что иногда считают, что я должна отвечать за очереди в поликлиниках, лесные пожары, введение QR-кодов и все остальное прочее, потому что все касается конкретной жизни человека, и, конечно же, мы работаем для того, чтобы жизнь человека улучшалась», — заявила Лариса Бойченко депутатам.

Однако за ту четверть часа, которую карельский омбудсмен находилась на парламентской трибуне, госпожа Бойченко не привела членам комитета ни одного конкретного примера своей работы, позволившей улучшить жизнь конкретного человека. Более того, должностное лицо, занимающееся защитой прав человека в Карелии, не назвало во время выступления ни одной конкретной проблемы, с которой она столкнулась в своей деятельности в прошлом году.

Вместо этого уполномоченный по правам человека привычно погрузилась в отчетную статистику, из которой следовало, что в 2021 году в адрес омбудсмена поступило 463 обращения. Из них 294 составили письменные жалобы и заявления, 96 — телефонные звонки, а остальные 73 были приняты на личном приеме.

«Далеко не все обращения нам удалось решить, и некоторые обращения на контроле по нескольку лет у нас находятся, но, если будут вопросы, я расскажу подробнее», — сказала Лариса Бойченко.

Вопросы оказались только у председателя комитета по законности и правопорядку Сергея Шугаева.
— Одно выездное совещание в Лоухский район — не маловато за год? — поинтересовался депутат.
— Конечно, маловато. Но вот не осилить, к сожалению, всего, — посетовала карельский омбудсмен.

Как поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Калевальский район сказалась на деятельности Ларисы Бойченко, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
14.03.2022, 11:24
Известный форелевод в Карелии заявил об уходе от импортозависимости

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»