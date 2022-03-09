«Не осилить всего»: карельский омбудсмен Лариса Бойченко рассказала депутатам, чем занималась в прошлом году

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко выступила 15 марта на заседании комитета по законности и правопорядку республиканского парламента с докладом о своей деятельности в 2021 году.

«Деятельность уполномоченного по правам человека настолько широкая, что иногда считают, что я должна отвечать за очереди в поликлиниках, лесные пожары, введение QR-кодов и все остальное прочее, потому что все касается конкретной жизни человека, и, конечно же, мы работаем для того, чтобы жизнь человека улучшалась», — заявила Лариса Бойченко депутатам.

Однако за ту четверть часа, которую карельский омбудсмен находилась на парламентской трибуне, госпожа Бойченко не привела членам комитета ни одного конкретного примера своей работы, позволившей улучшить жизнь конкретного человека. Более того, должностное лицо, занимающееся защитой прав человека в Карелии, не назвало во время выступления ни одной конкретной проблемы, с которой она столкнулась в своей деятельности в прошлом году.

Вместо этого уполномоченный по правам человека привычно погрузилась в отчетную статистику, из которой следовало, что в 2021 году в адрес омбудсмена поступило 463 обращения. Из них 294 составили письменные жалобы и заявления, 96 — телефонные звонки, а остальные 73 были приняты на личном приеме.

«Далеко не все обращения нам удалось решить, и некоторые обращения на контроле по нескольку лет у нас находятся, но, если будут вопросы, я расскажу подробнее», — сказала Лариса Бойченко.

Вопросы оказались только у председателя комитета по законности и правопорядку Сергея Шугаева.

— Одно выездное совещание в Лоухский район — не маловато за год? — поинтересовался депутат.

— Конечно, маловато. Но вот не осилить, к сожалению, всего, — посетовала карельский омбудсмен.

Как поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Калевальский район сказалась на деятельности Ларисы Бойченко, читайте здесь.