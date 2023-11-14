«Не передать словами боль от потери...» — на СВО погиб житель Карелии

На спецоперации погиб Вишневский Виктор Казимирович.

О гибели односельчанина на СВО рассказали в Сумпосадском сельском поселении.

Как сообщили в официальном паблике, 22 октября героически погиб, выполняя воинский долг, участник СВО, призванный в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации из села Сумский Посад, Вишневский Виктор Казимирович.

Наш земляк служил оператором взвода противотанковых управляемых ракет.

Виктор родился 29 марта 1985 года, жил в селе Сумский Посад Беломорского района, окончил 9 классов Сумпосадской средней школы, прошел срочную службу в пограничных войсках в Дагестане. Был отзывчивым, добрым, веселым, имел много друзей, очень любил лес, рыбалку.

«Не передать словами боль от потери. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким. Будем хранить в своем сердце светлую память о нашем земляке!» — написали в сети.