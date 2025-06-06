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«Не переименовали, а вернули историческое название»: почему часть проспекта Карла Маркса в Петрозаводске стала Большой Петропавловской улицей

Новости. Общество
14:05, 14 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова / страница главы Карелии

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В Петрозаводске переименовали часть проспекта Карла Маркса. Произошло это без публичного обсуждения. Что говорится в постановлении главы города, что думает Артур Парфенчиков, и как отреагировали горожане.

12 июля на Онежской набережной в Петрозаводске освятили новую часовню святых Петра и Павла. Как мы уже ранее сообщали, часовню возвели на историческом месте у пристани, где стояла каменная Петропавловская часовня, построенная в 1839 году на пожертвования купца Ивана Феклистова.

За этим событием практически незамеченным осталось одновременное переименование части улицы Карла Маркса — от площади Кирова до набережной — в Большую Петропавловскую улицу. Как коротко сообщил глава Карелии, который инициировал появление часовни, постановление о переименовании улицы подписала глава Петрозаводска Инна Колыхматова. Интересно, что никакой подробной информации об этом значимом для города событии ни мэрия, ни правительство не опубликовали. Глава Карелии лишь назвал эти два события частью возвращения городу исторического облика.

На упрек от горожан в комментариях, что разве можно переименовывать улицы без обсуждения с горожанами, Артур Парфенчиков ответил коротко, что улицу «не переименовали, а вернули историческое название».

Он также процитировал статью Карла Маркса «Восточная война» и подытожил:

— Теперь улица, на которой расположены памятник морякам Онежской флотилии (русским морякам, наследникам Ушакова и Нахимова) и восстановленная часовня, носят историческое название.

О том, что переименования в Петрозаводске запрещены, а разрешено только возвращение исторических названий, сообщает аккаунт «Петрозаводск: история города», который, по нашим данным может быть связан с краеведом и одним из идеологов переименований в Петрозаводске Станиславом Гайдуком. Автор комментария очевидно в теме. На странице главы он сообщает, что в случае с Большой Петропавловской мы имеем как раз возвращение исторического названия, а для процедуры были приложены архивные документы.

Также автор пишет, что если возвращение не несёт никакого вреда или затрат, то почему нужно противиться, ведь никаких затрат в случае возвращения названий нет, равно как не нужно менять никакие документы. Отметим, что на этой улице нет жилых домов, что упрощает все процессы. 

«Столица на Онего» нашла то самое постановление главы города. Как оказалось, переименование улицы состоялось еще 7 июля 2025 года. Инна Колыхматова в принятии решения ссылается на протокол заседания Комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах Петрозаводского городского округа при Администрации Петрозаводского городского округа от 23.06.2025 № 2.

Формулировка для обоснования переименования улицы довольно сухая: «в целях восстановления исторического наименования, имеющего культурно-историческое значение, изменить наименование элемента улично-дорожной сети проспект Карла Маркса на участке от Петровской набережной до площади Кирова, присвоив ему наименование Большая Петропавловская улица».

Вот, собственно, и все. Отметим, что само по себе новое-старое название улицы горожане в соцсетях встретили положительно. Но тот факт, что их мнение никто публично не спросил, все же оставляет неприятный осадок.

Большая Петропавловская улица за свою историю улица неоднократно меняла названия. В XVIII, XIX веке, а также в начале XX века носила названия, связанные с расположенным на улице Петропавловским собором: Большая Прешпектовая улица, Большая Петропавловская улица, Петропавловская улица, Церковная улица, Соборный проспект, Малособорная улица, Соборная улица. В 1918 году улица была объединена с Мариинской улицей в проспект Карла Маркса — в честь германского мыслителя и общественного деятеля. В годы финской оккупации носила имя маршала Финляндии Карла Густава Маннергейма, а потом была Главной улицей (по-фински — Valtakatu). 28 июня 1944 года, после освобождения Петрозаводска от захватчиков, возвращено советское наименование проспект Карла Маркса.

7 июля 2025 года восстановлено историческое наименование — Большая Петропавловская улица.

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