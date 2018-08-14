Не платите ни рубля за покупку онлайн-кассы

Очередной этап реализации закона 54-ФЗ, который регламентирует порядок работы организаций с контрольно-кассовой техникой (ККТ), стартовал 1 июля 2018 года.

С прошлого года в России действуют поправки в закон 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники (ККТ)". А с 1 июля нынешнего года этот документ стал затрагивать новые категории юридических лиц, оказывающих те или иные услуги. Уже более месяца организации и индивидуальные предприниматели при получении денежных средств, в том числе предоплаты, в безналичном порядке (с использованием электронного средства платежа, а именно - оплаты через банковские платежные карты, электронные кошельки, банковские переводы, через онлайн-банкинг - систему дистанционного доступа к счету типа "Клиент-Банк", переводы со счетов мобильных телефонов) за товары, работы и услуги обязаны применять ККТ.

Говоря простыми словами, в настоящее время юридические лица или индивидуальные предприниматели (пользователи) при расчетах в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя с пользователем, обязаны передать покупателю кассовый чек. А это значит, что все большим категориям юридических лиц и предпринимателей нужна контрольно-кассовая техника и расходные материалы к ней.

Так, например, обязаны выдавать кассовые чеки юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по выполнению кадастровых работ, межеванию и составлению технических планов, проектированию; оказывают сантехнические, строительные услуги; услуги пассажирских перевозок, почтовой и мобильной связи; платные педагогические, медицинские услуги, услуги по изучению иностранных языков, танцевальные, спортивные, фитнес-услуги, туристические услуги и т. д.

Однако, к сожалению, далеко не все из тех, кто обязан соблюдать новые нормы закона, знают об этом. Но незнание закона не освобождает от ответственности: за невыполнение требований закона (то есть за каждый непробитый чек) предусмотрены весьма существенные штрафы. Дело в том, что 15 июля 2018 года были внесены поправки в статью 14.5. КоАП. С этого момента штраф за неиспользование ККТ зависит от суммы расчета, по которому не был пробит чек. Для должностных лиц новый размер штрафа составит от четверти до половины оплаты, которая была проведена без кассы, однако он не может быть меньше 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от ¾ до одного размера суммы, но не менее 30 тысяч рублей. Если правонарушение будет совершено повторно и если сумма платежей без использования кассового оборудования составила 1 млн рублей и более – должностные лица будут дисквалифицированы на срок до двух лет. Что же касается ИП и юрлиц, то их деятельность будет приостановлена на срок до трех месяцев.

Закон следует соблюдать неукоснительно, лишняя "головная боль" и штрафы не нужны никому. Избежать дополнительных расходов по исполнению закона можно, обратившись в специализированную организацию.

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