Не поделили дорогу: две легковушки жестко столкнулись в Кондопоге

Пострадали люди.
Столкновение двух автомобилей произошло в минувшую субботу в Кондопоге. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, авария случилась в 17:30 на нерегулируемом перекрестке улицы Советов и Октябрьского шоссе. Водитель «Лада Калина» не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который имел преимущество во время движения.
В результате ДТП травмы получли 32-летний водитель ВАЗа и его 69-летняя пассажирка. Им оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудини Госавтоинспекции.
Ранее мы сообщали о том, что троллейбус столкнулся с тремя автомобилями в Петрозаводске.
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