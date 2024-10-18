Не поделили дорогу: две легковушки жестко столкнулись в Кондопоге

Пострадали люди.

Столкновение двух автомобилей произошло в минувшую субботу в Кондопоге. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, авария случилась в 17:30 на нерегулируемом перекрестке улицы Советов и Октябрьского шоссе. Водитель «Лада Калина» не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который имел преимущество во время движения.

В результате ДТП травмы получли 32-летний водитель ВАЗа и его 69-летняя пассажирка. Им оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудини Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали о том, что троллейбус столкнулся с тремя автомобилями в Петрозаводске.