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"Не понятно, как формировалась рабочая группа по изменению Конституции Карелии, и каковы ее полномочия"

Новости. Политика
16:01, 07 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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На первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Основной закон республики не пригласили ни общественников, ни журналистов.

В начале февраля в Законодательном собрании Карелии состоялось первое очное заседание рабочей группы по внесению изменений в республиканскую Конституцию.

По словам члена группы, депутата от КПРФ Евгения Ульянова, на первом заседании, где обсуждался блок конституционных поправок, связанных с государственным устройством и местным самоуправлением республики, не было поддержано ни одно предложение от парламентской оппозиции. Однако, что предлагала оппозиция и почему все ее поправки были отвергнуты большинством членов рабочей группы, для жителей Карелии так и осталось тайной, потому что аппарат Законодательного собрания не обнародовал ни этих предложений, ни стенограммы заседания, а в официальном сообщении о его проведении упомянул лишь об инициативе депутата от "Справедливой России" Александра Федичева увеличить численность карельских парламентариев с 36 до 50 человек.

Между тем поправки депутата от КПРФ Евгения Ульянова и членов фракции "Яблоко" Эмилии Слабуновой и Ивана Гусева предусматривали введение в Конституции Карелии нормы об избрании руководителей муниципальных образований всенародным голосованием. "Яблочники" предложили также закрепить за Контрольно-счетной палатой республики регулярную проверку обеспеченности местного самоуправления финансовыми средствами по исполнению его полномочий, а тот же депутат от "Справедливой России" Федичев счел необходимым четко регламентировать проведение закрытых заседаний республиканского парламента – только по решению двух третей голосов избранного депутатского корпуса.

"Для нас не совсем понятно, как формировалась эта рабочая группа, по каким принципам, и какова, вообще, ее легитимность, каковы ее полномочия. Мы ни разу не собирались до этого заседания, не обсуждали поступавшие предложения, а вся наша работа пока заключается в том, что мы пытаемся защитить наши поправки, а они большинством членов группы отсекаются", – заметил в беседе с журналистом "Столицы на Онего" депутат от КПРФ Евгений Ульянов.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2021-02-07 16:31:48
Посмотрите на эти светлые, умные лица! На каждом читается глубокая мыслительная работа, как же сделать жизнь земляков еще радостнее, ещё счастливее!
врунофф
2021-02-07 16:59:43
Davidишка, думающие просветленные лица только у либерастной шелупони. Особенно если на платной основе :)
Вася
2021-02-07 16:30:52
А что,Ульянов теперь оппозиция?
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