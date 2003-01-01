«Не просто спорт»: более 160 спортсменов собрали чемпионат и первенство Карелии по самбо в Петрозаводске

В Петрозаводске состоялись чемпионат и первенство Карелии по самбо, в которых приняли участие более 160 борцов со всей республики.
Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает, что Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович в своей речи подчеркнул значимость самбо для региона: — Самбо — это не просто спорт, это школа, которая закаляет характер. Карелия гордится своей школой самбо, основанной легендарным Ильей Романовичем Шегельманом, чьи ученики продолжают дело наставника.
На церемонии открытия Благодарственным письмом парламента Карелии за высокое профессиональное мастерство и вклад в развитие самбо был отмечен старший преподаватель Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ Геннадий Крикунов.
По итогам соревнований определены сильнейшие самбисты, которые теперь представят Республику Карелия на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа.
