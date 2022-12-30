Не рискуйте: автоинспекторы Петрозаводска проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей

Рейд безопасности пройдет сегодня, 8 января, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Как сообщается в паблике ведомства, 8 января сотрудники ГИБДД города проверят соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте, проведут с населением разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Автоинспекторы просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.

По статистике за 11 месяцев в Петрозаводске пять детей пострадали в качестве пассажиров, два несовершеннолетних в момент ДТП не были пристегнуты ремнем безопасности.

В ГИБДД напомнили, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.