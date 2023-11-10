«Не самая простая страна, но люди отзывчивые, — бывший глава Петрозаводска рассказал о пути домой

Владимир Любарский возвращается домой.

Экс-мэр Петрозаводска на своей странице в социальной сети рассказал о пути домой.

«Литерный прошел Изварино», — сообщил Владимир Любарский.

«По пути следования, похоже, придется сдаться докторам, надеюсь, ненадолго и двину дальше», — уточнил он.

«Братство людей в погонах выручает. За полчаса несколько регионов по пути следования нашли хирурга. И даже в Карачаево-Черкесии ждут», — написал бывший глава карельской столицы.

Как написал Владимир Любарский, «наталкиваешься иногда на высказывания некоторых известных людей, что в России все не так и человек человеку волк, и думаешь, вроде бы в одной стране живешь с этими авторами, а вроде и в разных».

«Да, не самая простая страна, но люди отзывчивые, — отметил наш земляк. — Хорошие люди, сто пудов».



Как уточнил Любарский свое местоположение на момент написания поста в сети, 450 километров до Воронежа.

Ранее экс-главу Петрозаводска наградили орденом «Ахмат-спецназ».