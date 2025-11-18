Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут бесплатно получить рабочую профессию

В Госдуме приняли закон о повышении доступности профессионального образования.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно освоить рабочую профессию и подготовиться к пересдаче экзаменов. Об этом сообщили на сайте Федерального собрания РФ.

— Перечень таких профессий и должностей, а также образовательных организаций, где можно будет пройти обучение, определят региональные органы власти. Субъекты РФ также получают право предоставлять государственную поддержку такого обучения, — добавили там.

Дополненный закон «Об образовании» вступит в силу 1 января 2026 года.

Ранее стало известно, что 43% жителей Карелии сталкивались со стрессом в экзаменационный период. Особенно высокое напряжение испытывали 14% респондентов в возрасте 18–24 лет. Каждый седьмой из них постоянно вспоминает о бессонных ночах.