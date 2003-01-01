Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут получить профессию бесплатно

Комитет Госдумы по просвещению одобрил к принятию в первом чтении законопроект, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти, сообщает ТАСС. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от разных фракций в июле.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об образовании, согласно которым обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих. Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.

- Нередки ситуации, когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации, - отмечают авторы законопроекта.

В новом законе предлагается предусмотреть для них возможность пройти профессиональное обучение, по итогам профессионального обучения сдать квалификационный экзамен, а по итогам освоения основных образовательных школьных программ пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только документ об образовании (аттестат об основном общем образовании), но и документ о квалификации — свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, говорят депутаты.