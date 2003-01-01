«Не смог устоять перед соблазном»: житель Питкяранты похитил понравившийся телефон знакомой

Мужчина обокрал односельчанку во время дружеского застолья, прельстившись её новым новым гаджетом.
В Питкярантском округе 47-летний мужчина украл мобильный телефон приятельницы во время дружеского застолья, сообщили в МВД по Карелии.
Гражданин, находясь в компании знакомых, обратил внимание на новый гаджет односельчанки и решил незаметно забрать устройство себе.
— Фигурант признался, что испытывает интерес к технике, поэтому не смог устоять перед соблазном. Когда он понял, что его ищут полицейские, испугался и избавился от похищенного, — пояснили в ведомстве.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о краже. Теперь ему грозит штраф, арест, различные виды работ или лишение свободы на срок до двух лет.
