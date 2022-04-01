Как в Музыкальном театре Карелии вручали республиканскую театральную премию «Онежская маска».

Назвать лучших во всех двенадцати номинациях «Онежской маски» жюри под председательством театроведа из Санкт-Петербурга Татьяны Джуровой так и не смогло.

К удивлению публики, собравшейся на церемонию, в двух номинациях – «Эпизод» и «Лучшая женская роль» – премию решили не присуждать. Зато в номинации «Лучшая роль второго плана» победителей оказалось сразу трое – Александр Ватолкин за роль Старого цыгана в спектакле «Алеко» Музыкального театра Карелии, Дмитрий Константинов за роль Лихутина в спектакле «ПетерБУРГ» Театра драмы «Творческая мастерская» и Дмитрий Будников за роль Де Гиша в спектакле «Сирано де Бержерак», роль Короля в спектакле «Сказка о последнем добром драконе» и роль Быка в спектакле «Зимовье зверей» Театра кукол.

«Мы не смогли договориться о лучшей женской роли, – рассказала «Столице на Онего» член жюри, театральный журналист Анна Гриневич сразу после церемонии награждения. – Возможно, это произошло потому, что нам показалось, что лучшая женская роль должна быть настоящим событием, и жюри не смогло прийти к какому-то согласию. А если говорить о номинации «Эпизод», с одной стороны, все эпизоды были довольно симпатичные, но, с другой стороны, какого взрыва впечатлений опять-таки не получилось, и мы решили лучше наградить артистов в других номинациях за более яркие работы».

О ярких работах и наградах, а также выступление вице-премьера Карелии Ларисы Подсадник на церемонии вручения премии «Онежская маска», читайте здесь.