Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сегодня ночью в Петрозаводске временно прекратится телерадиовещание 1
09.03.2021 18:40
Свора собак чуть не разорвала двух детей в поселке Карелии 9
09.03.2021 10:06
Готовится запуск поезда из Петрозаводска в Йоэнсуу 8
09.03.2021 12:29
Самосвал протаранил легковушку в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.03.2021 13:23
Власти Карелии выделили новгородцам почти 90 млн рублей 5
09.03.2021 13:28
Власти Финляндии намерены ужесточить требования к прогулкам 14
09.03.2021 12:25
Деятельность банды торговцев наркотиками пресечена в Карелии: фигурантам может грозить пожизненный срок 5
09.03.2021 10:59

Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии

Новости. Общество
06:40, 10 Марта 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Минздрав Карелии начал комплексную проверку по факту смерти 25-летней роженицы, которая скончалась 7 марта в Республиканской больнице имени Баранова.

Как стало известно "Столице на Онего", 14 февраля в ковид-стационар для беременных на улице Луначарского поступила 25-летняя жительница поселка Шала Пудожского района Карелии. Молодая девушка находилась на седьмом месяце беременности, заразилась коронавирусом и с 25-процентным поражением легких была госпитализирована в Петрозаводск.

По словам родных, состояние беременной не улучшалось и 23 февраля достигло апогея. Напуганные ухудшением ее здоровья, родственники обратились за помощью к министру здравоохранения Михаилу Охлопкову, который взял ситуацию под контроль.

Так, 23 февраля в связи с ухудшением состояния девушки было принято решение о родоразрешении на 28 неделе беременности путем кесарева сечения. На свет появилась девочка, которую сразу же перевели в палату интенсивной терапии – ИТАР.

Роженицу в тяжелом состоянии доставили в Республиканскую больницу имени Баранова, где в течение двух недель врачи боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли.

В результате 7 марта молодая жительница Шалы скончалась, оставив мужу новорожденную дочь, которая на сегодняшний день, по словам врачей, восстанавливается и набирает вес.

Главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин, комментируя смерть пациентки, отметил, что 25-летняя беременная жительница "получала лечение в полном объеме".

"На следующий день после родоразрешения молодая женщина была переведена в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова для дальнейшего интенсивного лечения осложнений ковидной инфекции. Пациентка неоднократно консультирована специалистами НИМЦ им. Кулакова. В течение двух недель врачи боролись за ее жизнь, используя для этого все возможности, в том числе ИВЛ и "искусственные легкие" (ЭКМО). К сожалению, тяжесть состояния и коварство инфекции не позволили спасти женщину".

По уточнению Минздрава Карелии, каждый случай материнской смертности отправляется в Москву, в институт Кулакова, где проводится проверка.

В Карелии, по словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, также будет проведена комплексная проверка по факту смерти роженицы.

Информация о смерти роженицы поступила и в Следком Карелии. Ведомство проведет доследственную проверку.

Мы будем следить за развитием ситуации и обязательно сообщим о результатах проверки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко
03.03.2021, 09:31
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела

Аналитика

09.03.2021 16:45
Обществоведение
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией
Известный в Петрозаводске юрист Полина Брезинская рассказала об интересном судебном процессе.
Камень преткновения 7
03.03.2021 11:00
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
02.03.2021 15:10
Карельских министров обязали экономить 6
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

09.03.2021 12:27
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
09.03.2021 12:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»