Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии

Минздрав Карелии начал комплексную проверку по факту смерти 25-летней роженицы, которая скончалась 7 марта в Республиканской больнице имени Баранова.

Как стало известно "Столице на Онего", 14 февраля в ковид-стационар для беременных на улице Луначарского поступила 25-летняя жительница поселка Шала Пудожского района Карелии. Молодая девушка находилась на седьмом месяце беременности, заразилась коронавирусом и с 25-процентным поражением легких была госпитализирована в Петрозаводск.

По словам родных, состояние беременной не улучшалось и 23 февраля достигло апогея. Напуганные ухудшением ее здоровья, родственники обратились за помощью к министру здравоохранения Михаилу Охлопкову, который взял ситуацию под контроль.

Так, 23 февраля в связи с ухудшением состояния девушки было принято решение о родоразрешении на 28 неделе беременности путем кесарева сечения. На свет появилась девочка, которую сразу же перевели в палату интенсивной терапии – ИТАР.

Роженицу в тяжелом состоянии доставили в Республиканскую больницу имени Баранова, где в течение двух недель врачи боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли.

В результате 7 марта молодая жительница Шалы скончалась, оставив мужу новорожденную дочь, которая на сегодняшний день, по словам врачей, восстанавливается и набирает вес.

Главный врач Республиканского перинатального центра Евгений Тучин, комментируя смерть пациентки, отметил, что 25-летняя беременная жительница "получала лечение в полном объеме".

"На следующий день после родоразрешения молодая женщина была переведена в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова для дальнейшего интенсивного лечения осложнений ковидной инфекции. Пациентка неоднократно консультирована специалистами НИМЦ им. Кулакова. В течение двух недель врачи боролись за ее жизнь, используя для этого все возможности, в том числе ИВЛ и "искусственные легкие" (ЭКМО). К сожалению, тяжесть состояния и коварство инфекции не позволили спасти женщину".

По уточнению Минздрава Карелии, каждый случай материнской смертности отправляется в Москву, в институт Кулакова, где проводится проверка.

В Карелии, по словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, также будет проведена комплексная проверка по факту смерти роженицы.

Информация о смерти роженицы поступила и в Следком Карелии. Ведомство проведет доследственную проверку.

Мы будем следить за развитием ситуации и обязательно сообщим о результатах проверки.