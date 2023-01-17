«Бессознательное стремление к самоустранению» увидел психотерапевт в череде смертельных ДТП в Карелии

За неполные три недели января в ДТП на дорогах Карелии погибли 13 человек.

За первые 18 дней нового года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Карелии в 25 ДТП погибли 13 человек.



За этот же период 2022 года в регионе произошли 26 дорожных аварий, в которых скончались четыре человека. Таким образом, уровень смертности вырос в три с лишним раза.



Все дорожные аварии с летальным исходом были на «встречке». Почти каждое второе ДТП в этом скорбном списке произошло на федеральных трассах, проходящих по Карелии.

«По предварительным данным, скорее всего, основная причина этих трагических ДТП — нарушение водителями правил дорожного движения, человеческий фактор», — рассказал начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Андрей Паздерин.



В разговоре со «Столицей на Онего» известный в республике психотерапевт отметил: на протяжении последних месяцев в поведении людей в целом, и водителей, в частности, просматриваются тревожные признаки.

«Бессознательное стремление к самоустранению. Невнимательность по разным причинам, в том числе, алкоголизация населения. Вождение при дефиците навыков. Причины могут быть самыми различными, это целый комплекс причин, — отметил наш собеседник. — Подавленность, которая нарушает концентрацию внимания. Люди могут расслабиться, в основном, с помощью алкоголя, потому что идут военные действия, спецоперация. Не страшно умереть. Социальная апатия. Снижение собственного мироощущения».



Подробнее читайте в материале нашего издания «Не страшно умереть».