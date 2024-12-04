«Не свое, не жалко»: магазинные тележки плавали в реке в центре Петрозаводска

Очевидцы поделились фотографиями в соцсети.

Злоумышленники выбросили тележки из магазина в реку Лососинку на Казарменской, 2. Об этом сообщили в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«К великому огорчению, в обществе есть люди, живущие по принципу „не своё — не жалко“», — сообщили авторы поста.

Ранее мы писали о том, что подростки гоняли в карельской столице по проезжей части в магазинных тележках.