Не тратьте деньги зря

В последнее время в Прионежском районе Карелии появляются довольно активные и, я бы сказал, ушлые персонажи с солидными удостоверениями в красных корочках и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену счетчиков электроэнергии. За деньги. И немалые.

Новый счетчик торговцы предлагают купить за 4900 рублей! И есть уже примеры, когда доверчивые пенсионеры верили сладким речам и выкладывали деньги из своих и так небольших пенсий.

Причем эти незваные визитеры убеждают граждан, что их счетчики – самые что ни на есть настоящие, а те, что ставят сетевые энергокомпании и гарантирующие поставщики, так это вовсе и не счетчик, а так… непонятно что.

Об этом специалистам АО "Прионежская сетевая компания" рассказывают люди, к которым энергетики приходят менять счетчики – внимание! – совершенно бесплатно.

Да-да! Не надо ничего платить, если у вас истек срок поверки прибора или он вышел из строя, или истек срок его эксплуатации. Или если его вообще не было. Установят бесплатно в течение 6 месяцев.

Подробнее читайте здесь.