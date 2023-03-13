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«Не в идеале живем»: Артур Парфенчиков объяснил, почему сейчас не надо вывозить снег с улиц Петрозаводска

Новости. Общество
14:41, 14 Марта 2023
фото: © «Столица на Онего»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков на онлайн-совещании по развитию Петрозаводска посоветовал грамотно распределять средства при уборке города.

Сегодня состоялось онлайн-совещание по развитию Петрозаводска, на котором глава Карелии Артур Парфенчиков поинтересовался у руководителя города Владимира Любарского вопросом уборки города, который в последние дни стоит очень остро, так как после снегопадов и пешеходы, и водители оказались в сложных условиях.

«Я понимаю, сейчас снегопады. Вопрос: надо ли сейчас тратить десятки миллионов, чтобы вывозить снег, который растает через две-три недели. Сегодня каждую копейку надо считать. Мы лучше два-три садика отремонтируем или добавим деньги на ремонт школы № 3. Тут надо всем понимать ситуацию, в которой мы находимся, и тот объем задач, который перед нами стоит. Да, сейчас тяжелый климатический период — перепады температур, дожди, снегопад, но можно сейчас 50 млн рублей потратить до 1 апреля и вряд ли результат нас будет устраивать. Я не говорю, что убирать не надо. Но нужно разумно подходить к каждой ситуации, у нас сегодня есть куда деньги тратить. Одно дело, когда январь, а другое — когда сегодня +6 и впереди апрель. Если бы были деньги, то занимались бы вывозом снега, который через два дня итак растает, но мы с вами не в идеале живем», — объяснил Артур Парфенчиков.

В ответ глава Петрозаводска Владимир Любарский ответил, что все понимает, поэтому вопросы с уборкой города решаются в текущем режиме.

«Вывозим там, где это является зоной риска, то есть с перекрестков», — сказал Любарский.

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