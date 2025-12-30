«Не верится, что Олежека больше нет»: в ходе СВО погиб житель Олонца Олег Волонен

Карелия потеряла еще одного бойца.
В ходе СВО погиб житель Олонца Олег Александрович Волонен. Об этом сообщили в районных пабликах ВКонтакте.
— С глубоким прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции 02.12.2025 погиб друг, отец, брат Олег Волонен, — говорится в сообщении.
В соцсетях земляки и друзья выразили свои соболезнования и написали слова поддержки родным Олега.
— Пусть земля тебе пухом, ты останешься в нашей памяти,— Олежа, пусть там тебе будет мир и покой. Искренние соболезнования родным и близким. Очень жаль… Светлая память, Олегу.—Оля и Вика примите наши искренние соболезнования, не верится, что Олежека больше нет, вечная память.
Информацию о дате прощания и месте похорон сообщат позже.
Ранее мы писали, что тренер по акробатике из Петрозаводска Сергей Орлов погиб в зоне СВО (специальной военной операции).