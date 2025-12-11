«Не верю, что ты больше не позвонишь»: в ходе СВО погиб житель Сегежи Александр Куев

С бойцом простятся на следующей неделе.
В зоне специальной военной операции погиб ефрейтор Александр Куев. О смерти бойца сообщили администрация Сегежского муниципального округа, местные власти выразили соболезнования родным и близким бойца. Земляки Александра также написали слова поддержки в соцсети.
— Санечка я до сих пор не верю, не верю, что ты больше не позвонишь, ты был и останешься отличным другом, помним, любим.Спи спокойно, друг, соболезную родным и близким.Саша, спи спокойно, очень жаль, — написали местные жители.
Военнослужащий погиб 29 ноября 2025 года при выполнении боевого задания.
Церемония прощания с Александром Куевым состоится в понедельник, 16 декабря, в 11:00. Мероприятие пройдет в траурном зале по адресу: улица Лесная, дом 7А в Сегеже.
