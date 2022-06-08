Не вернулся к отбою: в Петрозаводске пропал воспитанник социального учреждения

Полиция Петрозаводска ведет розыск 15-летнего подростка, который пропал из социального учреждения 10 июня, сообщили в ведомстве.

Не вернулся к отбою в социальное учреждение воспитанник – Варфоломеев Денис 2007 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 10 июня.

Приметы: на вид 15 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы темно-русые.