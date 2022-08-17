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«Не впадайте в панику»: МЧС Карелии дало советы заблудившимся в лесу

Новости. Общество
15:00, 27 Августа 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Спасатели рассказали, что делать тем, кто заблудился в лесу.

Так, перед походом в лес необходимо рассказать своим близким о маршруте – это поможет при поисках, если вы заблудитесь. Во время движения по лесу важно запоминать ориентиры. Если же человек потерялся, то он должен постараться контролировать свои эмоции и не впадать в панику. Адреналин, который выбрасывается в кровь в стрессовой ситуации, часто заставляет человека совершать бесполезные и энергозатратные действия – этого нужно избегать, отметили в МЧС Карелии.

По мнению спасателей, лучшие ориентиры на местности – это линии электропередач, дороги, ручьи, реки. Если какой-либо из этих ориентиров встретился на вашем пути, следуйте вдоль него – рано или поздно вы должны выйти к людям. Наличие в голове знаний (с какой стороны растет мох на деревьях, как сориентироваться по компасу или наручным часам) приветствуется. Но все же, рекомендуется взять с собой современные средства, которые позволят вам сориентироваться на местности: навигатор, заряженный сотовый телефон, чтобы в случае необходимости связаться с родственниками или сотрудниками службы спасения. В кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке, часы и компас. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с трех метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски.

Общие рекомендации:

  1. В лесу старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не "срезайте угол" по незнакомой местности, особенно по болоту. Передвигайтесь по карте (схеме), компасу, хорошо видимым ориентирам или просекам. Оставляйте зарубки на деревьях, которые помогут найти дорогу обратно.
  2. Если вы все-таки заблудились, не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, который слышно за три-четыре километра, собачий лай (два-три километра), проходящий поезд (до 10 километров). Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
  3. Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер, по дыму найти человека легко. Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали. При необходимости можно ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Так, кора деревьев на северной стороне покрыта мхом.
  4. Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это обычное явление. Называется "фокусом правой ноги". Один шаг у людей всегда короче другого. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 метров маршрута.
  5. Провалившись в болото, не нужно делать резких движений. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места.
  6. Если вы случайно встретите диких животных, дайте им возможность уйти, так как они нападают на человека, только если ранены, испуганы неожиданностью или защищают детенышей. При явно агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь или шум: кричите, свистите, громко стучите палкой о дерево. Никогда не поворачивайтесь к дикому животному спиной и не убегайте, а медленно отступайте, наблюдая за его поведением. Для спасения залезьте на дерево или зайдите в воду реки или озера.
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