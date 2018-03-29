Не всем жителям Карелии пересчитают "северные"

Управление труда и занятости Карелии: новая формула начисления "северных" надбавок сверх МРОТ не касается тех, кто поздно обратился в суды за перерасчетом.

В соответствии с позицией региональной власти, большинство жителей региона, требующих годовые перерасчеты своих зарплат, на самом деле обречены на неудачу в судах.

Согласно решению Конституционного суда России, вынесенному 7 декабря прошлого года, "северные" и районные коэффициенты к зарплатам жителей северных регионов должны начисляться по новой формуле. Раньше коэффициенты включали в состав минимального размера оплаты труда. Конституционный суд предписал начислять коэффициенты сверх МРОТ, что существенно увеличивало размер заработной платы граждан

Министерство труда и социальной защиты России обратилось в Конституционный суд с просьбой разъяснить, обязаны ли работодатели сделать перерасчет зарплаты по новой формуле за весь 2017 год. В ответе сказано, что, если иски находились на рассмотрении судов по состоянию на 7 декабря 2017 года, и решения по ним не были приняты или не вступили в силу к этой дате, то суды обязаны их удовлетворить.

Могут ли рассчитывать на перерасчет остальные заявители, которые обратились в суд после 7 декабря, Конституционный суд не пояснил.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".