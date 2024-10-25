Не вся чага одинакова: карельские ученые назвали лучшую

Карельские ученые рассказали, какая чага обладает большим количеством полезных веществ.

Специалисты Карельского научного центра Российской академии наук рассказали, что для применения в лечебных целях подходит только чага, выращенная на березе.

Как сообщили ученые, именно березовая чага содержит максимальное количество полезных веществ, которые обуславливают ее лечебные свойства. При заготовке чаги важно обращать внимание на ее внутреннюю часть — она должна быть ярко-оранжевого цвета без белых вкраплений.

В Карелии чага встречается и на других деревьях, таких как ольха, рябина, бук, вяз и клен. Традиционно чагу используют для приготовления травяного чая.