«Не ждите беды!» - жители Петрозаводска показали властям города столб, висящий на ветках

Столб висит на ветках рядом с остановкой общественного транспорта на Первомайском проспекте.

фото опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

«Более двух недель прошло с момента обращения горожан в адрес и. о. главы Петрозаводска И. С. Колыхматовой с просьбой обратить внимание на проблему и поручить соответствующим службам её решить, а воз и ныне там! Не сделано ничего!» — написали в соцсети.



«Чего же вы ждёте, городские власти? Чтобы решить проблему, должна произойти трагедия и пострадать люди?» — написали жители Петрозаводска.



Горожане попросили убрать опасный для здоровья и жизни людей старый столб, буквально висящий «на честном слове» на ветвях соседнего дерева, рядом с остановкой общественного транспорта «Авторемзавод» на Первомайском проспекте.

«Не ждите беды!» — завершили сообщение в паблике.