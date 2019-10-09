Не желавшую исправляться алиментщицу из Беломорска отправили в колонию

Жительнице Беломорского района, осужденной за неуплату алиментов, исправительные работы заменены на лишение свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Беломорский районный суд Карелии заменил наказание местной жительнице, осужденной за неуплату алиментов на ребенка к 10 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, на лишение свободы сроком на 3 месяца 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Алиментщица взята под стражу немедленно в зале суда.

Основанием для принятия такого решения послужило то, что осужденная не желает вставать на путь исправления, на проводимую с ней профилактическую работу не реагирует, злостно уклоняется от отбывания наказания в виде исправительных работ, поскольку по направлению инспекции для устройства на работу на предприятие не явилась.