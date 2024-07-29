Неадекватные маневры водителя зафиксировали жители Петрозаводска ранним утром

Петрозаводчане пожаловались на пьяную компанию, которая поехала кататься по жилому району.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео, снятое ранним утром на Древлянке, на улице Чистая. Там автомобиль совершает очень странные маневры, и о их возможной причине авторы видео написали тут же.

«2 парня стояли с 6 утра под окном, выпивали и слушали музыку на полную, кричали на весь двор и вели себя как животные. Потом в очень нетрезвом состоянии сели за руль и уехали. Вам мало аварий и летальных исходов… что за уроды», — написали в паблике.

Судя по видео, автомобиль вылетел задним ходом на газон и тротуар возле одного из домов по улице Чистая.