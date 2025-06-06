Неадекватный горожанин распылил баллончик в лицо жителю Петрозаводска

В ночь на 12 июня в Петрозаводске неизвестный устроил террор жителям дома на Вьюжном проезде в Петрозаводске.

Как рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии, неизвестный мужчина звонил в домофоны нескольких квартир. Один из жителей вышел и сделал ему замечание. В ответ хулиган распылил жителю дома перцовый баллончик в лицо. Инцидент попал на видео.

Около часа ночи жильцы вызвали полицию. Причем обратился не пострадавший. Прибывшему спустя какое-то время наряду гражданин пояснил, что произошло. Агрессор к этому моменту уже покинул территорию дома, повредив, как утверждают жильцы, имущество дома. Также жильцы говорят, что он был под каким-то воздействием.

В настоящее время потерпевший, которому распылили газ, с заявлением в полицию не обращался. В этом случае нападавшего бы искали лучше. А так выходит, пострадавшего официально и нет.

Тем не менее, в полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.