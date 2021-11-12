Неадекватный мужчина громил машины на севере Карелии и валялся посреди дороги (ВИДЕО)

В Костомукше ищут неизвестного мужчину, который громил припаркованные машины.

Ночью 30 ноября в Костомукше неизвестный мужчина громил автомобили, которые были припаркованы на улице. Несколько видеороликов, на которых запечатлены действия нарушителя, опубликованы в сообществе «Беседка в Костомукше товарной». Местные жители ищут этого человека.

«30 ноября в 00:14–00:20 часов нанесён ущерб припаркованным автомобилям по улице Калевала, 2. Просим жителей города откликнуться в опознании данного человека», — гласит текст поста.

На записях с камер наблюдения видно, как молодой человек наносит удары по автомобилям. Он двигается неуверенной походкой. Иногда нарушитель падает. Какое-то время мужчина пролежал на дороге посреди улицы.