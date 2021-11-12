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Неадекватный мужчина громил машины на севере Карелии и валялся посреди дороги (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:05, 01 Декабря 2021
фото: © кадр из видео

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В Костомукше ищут неизвестного мужчину, который громил припаркованные машины.

Ночью 30 ноября в Костомукше неизвестный мужчина громил автомобили, которые были припаркованы на улице. Несколько видеороликов, на которых запечатлены действия нарушителя, опубликованы в сообществе «Беседка в Костомукше товарной». Местные жители ищут этого человека.

«30 ноября в 00:14–00:20 часов нанесён ущерб припаркованным автомобилям по улице Калевала, 2. Просим жителей города откликнуться в опознании данного человека», — гласит текст поста.

На записях с камер наблюдения видно, как молодой человек наносит удары по автомобилям. Он двигается неуверенной походкой. Иногда нарушитель падает. Какое-то время мужчина пролежал на дороге посреди улицы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-01 13:50:47
солевые наркоманы. Все как и хотели либералы, коммуняки, яблочники
кир
2021-12-01 13:23:45
Пофиг их проблемы. Всегда называли - город горняков. Теперь нет, почему?
Гость
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