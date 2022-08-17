Небеса разверзлись над столицей Карелии (ВИДЕО)

Гром и молнии обрушились на Петрозаводск.
В паблике "Живой Петрозаводск" опубликовано видео грозы над Соломенным.
Отметим, что в ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 августа, в Петрозаводске прошла сухая гроза: почти не было дождя, но небо разрывали грозовые снаряды и гремел гром.
Молнии сверкали с завидной интенсивностью, наводя ужас на горожан.
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