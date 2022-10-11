Неблагополучные подростки под присмотром психологов в Петрозаводске нарисовали «Радугу чувств»

Психологи СИЗО-1 провели для несовершеннолетних занятие «Мир моих эмоций», сообщили в УФСИН Карелии.

В Петрозаводске психологи СИЗО-1 подготовили и провели для несовершеннолетних занятие «Мир моих эмоций».



«Это урок коррекции эмоционально-волевой сферы, стабилизации эмоционального состояния и снижения уровня тревожности», - говорится в пресс-релизе республиканского УФСИН.



Подростки познакомились с основными базовыми эмоциями, учились определять эмоциональное состояние других людей, выражать собственные негативные и позитивные чувства нормальными способами, а также развивать навыки адекватного поведения в стрессовых ситуациях.



В конце встречи они создали рисунки «Радуга чувств».