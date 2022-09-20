Неблагоприятные метеоусловия грозят Карелии скоплением вредных примесей в воздухе

ЕДДС Петрозаводска предупреждает об опасности из-за неблагоприятных метеорологических условий.

По информации Карельского Гидрометцентра, в ночные и утренние часы 22 и 23 сентября в большинстве районов республики ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют незначительному скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее региональное управление МЧС предупреждало о заморозках, которые с 21 по 24 сентября придут в большинство районов Карелии.