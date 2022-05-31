Небо закрыто: Полеты на юг России запрещены до 12 июня

Российские власти в очередной раз продлевают режим закрытого неба для аэропортов юга и центрально части страны.

Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

Запрет на пассажирские авиаперелеты продевается до 12 июня 2022 года. В предыдущий раз ограничения продлевались 24 мая. Таким образом, 11 российских аэропортов находятся в простое. Среди них: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Как сообщалось ранее, запрет на пассажирские воздушные перевозки на юг России был введен в связи с началом спецоперации на Украине.