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Новости. Погода
17:00, 21 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Небольшие заморозки ожидаются во вторник в Карелии

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О погоде на 22 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью – около 0, днем будет +5, +7 градусов.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью на северо-западе ожидается небольшой мокрый снег, днем – небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +3, -2 градусов, на севере будет -6. Днем потеплеет до +4, +9 градусов.

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