Небольшие заморозки ожидаются во вторник в Карелии

О погоде на 22 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь.



Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью – около 0, днем будет +5, +7 градусов.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью на северо-западе ожидается небольшой мокрый снег, днем – небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.



Ветер западный, юго-западный умеренный.



Ночью похолодает до +3, -2 градусов, на севере будет -6. Днем потеплеет до +4, +9 градусов.