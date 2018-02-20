Небольшое похолодание ожидается завтра в Карелии

В среду, 21 февраля, в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями, температура днем -7, -12 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в большинстве районов республики пройдет небольшой снег.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью -14, -19, местами до -25 градусов по Цельсию. Днем -7, -12, местами до -15.

В Петрозаводске ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.

Температура ночью -14, -16, а днем -8, -10 градусов.