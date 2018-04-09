Небольшое похолодание ожидается завтра в Петрозаводске

Во вторник, 10 апреля, в Карелии будет облачно, днем с прояснениями, температура +2, +7.

По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в большинстве районов республики пройдут небольшие, на севере местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге местами с дождем. Днем также возможны небольшие осадки. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем – северо-западный, северный умеренный; на севере – с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью 0, -5, днем +2, +7 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске ночью небольшой мокрый снег, дождь; днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Температура 0, -2, а днем +3, +5 градусов.