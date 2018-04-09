Небольшое похолодание ожидается завтра в Петрозаводске

По теме
Загрузка...
Во вторник, 10 апреля, в Карелии будет облачно, днем с прояснениями, температура +2, +7.
По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в большинстве районов республики пройдут небольшие, на севере местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге местами с дождем. Днем также возможны небольшие осадки. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер ночью северо-западный, западный, днем – северо-западный, северный умеренный; на севере – с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью 0, -5, днем +2, +7 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске ночью небольшой мокрый снег, дождь; днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Температура 0, -2, а днем +3, +5 градусов.
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 10:41
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
Сегодня 12:39
Тема недели
В Карелии началось рассмотрение судом уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
Сегодня 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии