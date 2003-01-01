Небольшой дождь и до +20°С: прогноз погода на 17 августа

Неделя закончится дождями.

Синоптики Гидрометцентра Карелии сделали прогноз на воскресенье. В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8,+10°С, днём +18,+20°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°С, местами до +14°С, днём +17,+22°С.