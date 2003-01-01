Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

В Гидрометцентре республики поделились прогнозом погоды на понедельник.
В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер задует юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +1,+3°С, днём поднимется до +4,+6°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
Облачная с прояснениями погода ожидается и в районах Карелии. Ночью местами, днем на большей части пройдет небольшой дождь.
Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5°С, днём потеплеет до +3,+8°С.