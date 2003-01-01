РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
Новости

Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу

19:20

Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии

18:30

Артур Парфенчиков открыл движение по новому Лобановскому мосту в Петрозаводске

18:00

Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября

17:00

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем

16:20

Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО

15:30

В Петрозаводске открыли Лобановский мост

14:30

Башенный кран загорелся в Петрозаводске

13:50

В России отмечается День отца

13:10

Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве

12:00

Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска

11:20

На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка

10:40

Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня

10:05

Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме

09:40

Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

09:00

Водитель автомобиля на летней резине погиб в ДТП в Карелии

22:40

В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

21:30

В Петрозаводске прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов

21:00

Женщину госпитализировали после ДТП в Карелии

19:50

В Петрозаводске мужчине брызнули в лицо из газового баллончика

19:25

Пропавшего без вести мужчину разыскивают в Карелии

18:40

Госавтоинспекция Карелии проведет рейды в местах ДТП с пешеходами

18:00

Жителей Карелии приглашают на наблюдения за яркой кометой

17:05

В Карелии за год выросло число обращений по поводу укусов клещей

16:00

В Карелии определили лучшего участкового

15:00

Выставка-раздача бездомных кошек «Тёплые коты» проходит в Петрозаводске

14:00

Два человека погибли в аварии на трассе «Кола» в Карелии

13:30

Артур Парфенчиков открыл «умную» спортивную площадку в Сортавале

12:50

На перекрёстке рядом с Лобановским мостом в Петрозаводске изменилась организация движения

12:30

На железнодорожных переездах Карелии с начала года произошло 6 аварий

12:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

11:30

Петрозаводчанин попался на краже алкоголя из магазина

11:00

В Карелии 21-летнюю «закладчицу» отправили в колонию

10:30

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе

10:00

Сразу 23 тысячи мальков онежского лосося выпустили в Шую после вмешательства Совфеда

09:30

Книга карельской писательницы представлена на ярмарке во Франкфурте

09:00

В Карелии проведут ревизию объектов культурного наследия

08:30
Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября
Сегодня 17:00 Погода
Поделиться

В Гидрометцентре республики поделились прогнозом погоды на понедельник.

фото: Александр Орлов

В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер задует юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +1,+3°С, днём поднимется до +4,+6°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Облачная с прояснениями погода ожидается и в районах Карелии. Ночью местами, днем на большей части пройдет  небольшой дождь.

Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5°С, днём потеплеет до +3,+8°С. 

Обсудить (0) в ленту
Федеральное СМИ рассказало историю петрозаводчанина с инвалидностью, которого уволили из музея за профнепригодность
Престижный жилой дом «Аристократ» в центре Петрозаводска скоро примет первых новоселов
Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение