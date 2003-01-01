Небольшой дождь обещают в Карелии 18 сентября

Карельские синоптики рассказали о погоде на четверг.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 18 сентября, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём ожидается небольшой дождь. Ветер по-прежнему южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +10,+12°С, днём +15,+17°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +8,+13°С, днём +13,+18°С.