Небольшой дождь ожидает жителей Карелии в понедельник

В Гидрометцентре Карелии опубликовали прогноз погоды на 6 октября.

Облачно с прояснениями будет в Петрозаводске в понедельник, 6 октября. Пройдет небольшой дождь.

Ветер будет дуть юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +5,+7°С, днём +8,+10°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

Облачная с прояснениями погода ожидается в районах Карелии. В большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Ветер будет дуть юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3,+8°С, днём +8,+13°С.