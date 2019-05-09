Небольшой дождь ожидается в Петрозаводске в пятницу

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В карельской столице 10 мая ожидается небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура ночью +4, +6; днем +14, +16.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дожди, местами, преимущественно по западным районам сильные с грозами. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура ночью +3, +8, на севере местами до -2; днем +15, +20, местами +8, +13, на юге местами до +23.
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