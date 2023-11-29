Небольшой город в Карелии стал вторым по популярности направлением для отдыха в России

Карелия в декабре оказалась одним из самых востребованных мест для отдыха на базах.

По данным российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил», в нынешнем году популярность отдыха на базах выросла на 75% по сравнению с декабрем прошлого года.

В сервисе определили самые популярные направления в России для отдыха на базах. На первом месте оказался Архыз в Карачаево-Черкесии. А вот второе место занял карельский город Лахденпохья.

Чаще всего туристы снимают базы на юге Карелии на 4 ночи. Средняя цена за сутки оказалась больше 6,5 тысячи рублей.

Ранее Лахденпохья уже входил в десятку самых популярных городов для отдыха на базах — в частности, летом 2023 года.