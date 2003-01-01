Небольшой снег, гололедица: прогноз погоды на 23 декабря

Карельские синоптики рассказали о погода не вторник.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 23 декабря, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью -9, -11°С, днем -5,-7°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, на севере местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью -9, -14°С, местами до -22°С, днем -2,-7°С., местами до -11°С.