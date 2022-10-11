Небольшой снег и гололедица ожидаются в субботу в Карелии

Гидрометцентр Карелии составил прогноз на 17 декабря.

Облачно с прояснениями, без существенных осадков будет в субботу в Петрозаводске. На дорогах ожидается гололедица. Ветер задует юго-западный умеренный.

Температура воздуха будет колебаться от -7 до — 9°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7, -12°С, местами опустится до -15°С, днем будет колебаться в районе -5, -10°С.