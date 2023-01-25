Небольшой снег пройдет в Карелии

Гидрометцетр Карелии опубликовал прогноз погоды на субботу, 25 февраля.

В Петрозаводске и районах республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

В столице Карелии температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -3, -5°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах ночью будет -6, -11°С, местами -15°С, днем -3, -8°С.