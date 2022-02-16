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Нечестный житель Карелии приоделся, купил телевизор и водку за счет спавшего друга

Новости. Происшествия
18:00, 17 Февраля 2022
фото: © shutterstock.com

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В Лоухском районе во время пьяных посиделок произошло преступление, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Лоухскому району обратился 50-летний селянин. Он сообщил, что стал жертвой преступления. Мужчина пояснил, что кто-то похитил с его банковской карты 106 тысяч рублей. Предположений, кто и когда мог совершить противоправное деяние, у потерпевшего не имелось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель, знакомый заявителя. Он дал признательные показания и рассказал, что одним февральским вечером пригласил к себе домой товарища, с которым они вместе распили спиртные напитки.

Воспользовавшись тем, что гость уснул, мужчина взял его мобильный телефон, зашёл в банковской приложение и перевёл имеющиеся там накопления на счёт своего родственника. Затем, выдумав историю о том, что денежные средства он якобы получил в долг, житель Лоухского района обналичил их. Вскоре все 106 тысяч рублей гражданин потратил: приобрёл новый телевизор, одежду, а также алкоголь и продукты питания.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи – лишение свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

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