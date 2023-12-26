Находка обернулась условным сроком для нечистых на руку двоих жителей Карелии

Взрослого и подростка из Сегежи, которые забрали себе содержимое чужого кошелька, признали виновными в краже с банковского счета.

Собранные следователями следственного отдела Сегежи Следкома Карелии доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора 20-летнему молодому человеку и его несовершеннолетнему подельнику, которых обвиняют в краже с банковского счета.



Следствие и суд установили, что в начале августа текущего года двое жителей Сегежи нашли чужой кошелек. Злоумышленники, сговорившись, забрали себе наличные деньги из кошелька, а потом воспользовались и чужой банковской картой, совершив несколько покупок в магазинах города.

Как оказалось, кошелек принадлежал 45-летнему сегежанину.

Это выяснилось после того, как потерпевшему начали приходить на телефон уведомления о списании денег за покупки, которые он не совершал. С заявлением мужчина обратился в полицию. Личности соучастников преступления были установлены по камерам видеонаблюдения.



Как сообщили в пресс-службе Следкома Карелии, приговором суда 20-летнему подсудимому было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, несовершеннолетнему — полгода лишения свободы условно с испытательным сроком один год.